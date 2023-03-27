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      Жамбылская область

    Тайник с оружием обнаружен на территории вокзала в Таразе

    27 Марта 2023, 15:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области в ходе реализации оперативной информации проведены специальные мероприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий возле железнодорожной ветки в полиэтиленовом пакете обнаружены обрез одноствольного ружья ИЖ-18ЕМ 12-го калибра, бронежилет с надписью «Полиция».

    Начато досудебное расследование по ч.3 ст. 287 УК РК. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Жамбылская область МВД РК
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