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    Тайник с боеприсами нашли в Талдыкоргане

    23 Марта 2023, 14:41

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Тайник с боеприсами нашли полицейские в городе Талдыкоргане. В схроне обнаружено 838 патронов калибра 9 мм, которые могут использоваться в пистолетах, револьверах, пистолет-пулеметах и изредка в других видах оружия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    «Патроны были обернуты в специальные бумажные контейнеры и сложены в большой холщовый мешок. Сейчас по факту возбуждено уголовное производство. В ходе расследования будут выяснены все обстоятельства по делу», - сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Жетысуской области Саркытбай Кусаинов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МВД РК Жетысуская область
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