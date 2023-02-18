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    Tartyl Fest: в весовой категории 55-70 кг победу одержал Егор Ногин

    18 Февраля 2023, 16:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Гранд-финале турнира Tartyl Fest в весовой категории 55-70 кг победил Егор Ногин, передает корреспондент МИА «Казинформ.

    Участнику из Усть-Каменогорска 16 лет. В финальных соревнованиях он сумел подтянуться на турнике 32 раза. Таким образом, он побил свой личный рекорд (28 раз).

    Егор Ногин в интервью на отборочном этапе заявил, что участвует в турнире Tartyl Fest не за деньги, а за путевку на чемпионат мира.

    Сегодня в Астане стартовал Гранд-финал республиканского турнира по подтягиванию на турнике Tartyl Fest. В Гранд-финале принимают участие 170 спортсменов, добившихся наилучших результатов в ходе региональных отборочных соревнований.

    Общий призовой фонд Гранд-финала – 54 млн тенге. Победитель Гранд-финала получит 3 млн тенге, призовые за второе место составят 2 млн тенге, за третье – 1 млн тенге. Кроме этого, чемпионы Гранд-финала смогут представить Казахстан на чемпионате мира по Street Workout.

    Ранее стали известны имена пяти победителей Гранд-финала.

    В первой группе до 18 лет и до 55 кг чемпионом стал 11-летний школьник из Усть-Каменогорска Мансур Уалиев, в группе от 18 до 30 лет и до 65 кг лучшим стал костанаец Айбат Капанов, в группе до 18 лет и до 70 кг - спортсмен из Семея Ильяс Мукушев, в группе от 18 до 30 лет и в весовой категории от 65 до 80 кг - Руслан Фатахов, в группе от 18 до 30 лет и в весовой категории до 80 кг - Евгений Созончук.

    Трансляцию соревнований можно посмотреть на телеканале Jibek Joly.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Спорт Tartyl Fest JIBEK JOLY
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