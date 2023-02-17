Tartyl Fest станет одним из важнейших турниров в нашей жизни – финалист из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На гранд-финал республиканского турнира «Tartyl Fest», который пройдет 18 февраля, из Северо-Казахстанской области поедут 10 человек. Один из них – житель Петропавловска Рафаил Кадыров. Мастер спорта международного класса по полиатлону сейчас завершает подготовку. Накануне важного турнира корреспондент МИА «Казинформ» побеседовал со спортсменом.

- Рафаил Муратулы, расскажите о себе.

- Я родился в одном из сел Мамлютского района. Сейчас живу в Петропавловске. Окончил Северо-Казахстанский университет имени М.Козыбаева по специальности «физкультура и спорт». Работаю учителем физкультуры в средней школе №7. Продолжаю профессионально заниматься спортом. Защищаю честь области и страны на соревнованиях по полиатлону разного уровня.

- Как Вы пришли в спорт, что послужило этому причиной?

- Думаю, что спорт близок для всех сельских детей. Потому, что их время проходит, в основном, на улице, в играх и беготне. Можно сказать, что и я занимаюсь спортом с детства. А спортивная карьера началась с 2010 года. Тогда я поступил в Петропавловский гуманитарно-технический колледж. Мне предложили участвовать в соревнованиях по ранее незнакомому мне виду спорта – полиатлону. На том турнире меня заметил тренер Александр Черников и с тех пор я постоянно занимаюсь этим видом спорта.

- Перед Вами стоит задача – хорошо выступить в гранд-финале «Tartyl Fest». Готовы ли Вы к этому?

- Завершаю подготовку. Известно, что там соберутся сильные из сильных. Нам было дано около полугода на дальнейшее совершенствование мастерства. Думаю, что эффективно использовал э то время. Мои тренировки основаны на десятидневном цикле. Тренируюсь 5 дней, и 5 дней отдыхаю, то есть, тренировки проходят через день. Сейчас за одну тренировку подтягиванию на турнике уделяю 2,5 часа. Это дает результат, я улучшил свой личный показатель. Намерен приложить все усилия, чтобы показать высокий результат на республиканском этапе.

- На турнире в Петропавловске Вы подтянулись на перекладине 45 раз, добившись лучшего результата среди спортсменов региона. А какой рекорд в Вашей категории?

- Моя категория – возраст более 30 лет и вес до 80 килограммов. Сейчас лучший результат по республике у Евгения Нам, который подтянулся 50 раз. Он уроженец Караганды. Думаю, что на республиканском турнире мы станем свидетелями хороших рекордных показателей.

- Какую пользу приносит подтягивание на перекладине?

- Подтягивание улучшает общее физическое состояние человека, укрепляет руки, плечи, повышает выносливость. Сердцу и кровеносным сосудам дается полезная нагрузка. Улучшается работа дыхательной системы. Ежедневные кардионагрузки развивают сердечную мышцу, нормализуют кровяное давление.

И для того, чтобы фигура была красивой, советую подтягиваться на перекладине. Но, есть и противопоказания, об этом не следует забывать. Особенно, не следует заниматься подтягиванием людям с остехондрозом, остеоартрозом. Также не нужно себя мучить ежедневным подтягиванием, это, скорее нанесет вред организму, чем принесет пользу.

- Вы сказали, что занимаетесь полиатлоном. Что это за вид спорта?

- Полиатлон – это президентское многоборье. В него входят стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на перекладине – нужно за 4 минуты подтянуться определенное количество раз, и лыжные гонки. Из этих трех упражнений подтягивание на перекладине для меня занимает особое место. Я и выбрал полиатлон из-за того, что здесь есть подтягивание. Потому, что мне с малых лет нравится турник. По вечерам ходил на площадку и подтягивался. Когда поступил в колледж, тренер заметил мою силу и предложил участвовать в соревнованиях. Для меня в полиатлоне самое трудное – лыжные гонки. На них нужно уделять больше времени, чем на другие упражнения. В полиатлоне требуется, чтобы во всех трех упражнениях были хорошие показатели, оценка суммарная. Мои результаты, в общем, неплохие, я мастер спорта международного класса, был чемпионом мира, являюсь чемпионом Казахстана. Моя цель – добиться еще более высоких показателей в полиатлоне, стать лучшим в этом виде спорта. Защищать честь страны на престижных соревнованиях, чтобы поднимали наш Флаг.

- Ваши пожелания участникам турнира «Tartyl Fest»?

- Со своими соперниками я встречусь завтра, 18 февраля, на гранд-финале. Прежде всего, желаю всем здоровья. Эти соревнования, на мой взгляд – одни из важнейших для всех нас. Конечно, пусть победят сильнейшие!

- Спасибо за интервью!

Фото из личного архива Рафаила Кадырова

