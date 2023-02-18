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    Tartyl Fest: 11-летний школьник из Усть-Каменогорска стал лучшим в своей группе

    18 Февраля 2023, 13:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Определился первый победитель Гран-При Tartyl Fest в первой группе до 18 лет и до 55 кг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Им стал самый юный участник соревнований - 11-летний школьник из Усть-Каменогорска Мансур Уалиев. Он повторил свой результат в отборочном турнире и сумел подтянуться 36 раз.

    «3 млн тенге призовых я отдам родителям», - рассказал юный спортсмен.

    Личный тренер Мансура, рассказал о своем подопечном.

    «Этот ребенок занимается такими видами спорта, как дзюдо, легкая атлетика, гиревой спорт, армрестлинг. Об этом проекте мы услышали еще в июле. Потом приступили к подготовке. Мансур обучается в школе № 15 города Усть-Каменогорска, в пятом классе. Главный тренер мальчика – это его отец Ерлан Уалиев. Он занимается рукопашным боем», - говорит Адиль Абдыгалиев.

    Сегодня в Астане стартовал Гранд-финал республиканского турнира по подтягиванию на турнике Tartyl Fest. В гранд-финале принимают участие 170 спортсменов, добившихся наилучших результатов в ходе региональных отборочных соревнований.

    Общий призовой фонд Гранд-финала – 54 млн тенге. Победитель Гранд-финала получит 3 млн тенге, призовые за второе место составят 2 млн тенге, за третье – 1 млн тенге.

    Кроме этого, чемпионы Гранд-финала смогут представить Казахстан на чемпионате мира по Street Workout. Трансляцию соревнований можно посмотреть на телеканале Jibek Joly.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Видео Общество Tartyl Fest
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