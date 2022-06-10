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    Тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли почти на 9 % за год

    10 Июня 2022, 13:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Производство электроэнергии за январь–апрель текущего года составило 40 млрд кВт/ч — на 0,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Ранее в соответствующем периоде в секторе два года наблюдался рост, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

    В разрезе регионов только на Павлодарскую область пришлось 42,6% от РК, или 17 млрд кВт/ч произведённой энергии. Значительные объёмы пришлись также на Карагандинскую (4,8 млрд кВт/ч), Восточно-Казахстанскую (3,1 млрд кВт/ч) и Атыраускую (2,8 млрд кВт/ч) области.

    По данным оператора КОРЭМ, за январь–март текущего года было произведено 30,7 млрд кВт/ч электроэнергии — на 0,2% больше по сравнению с январём–мартом 2021 года. Значительная часть электроэнергии традиционно была произведена на тепловых и газотурбинных электростанциях: 28,1 млрд кВт/ч, как и годом ранее. Производство электроэнергии на гидроэлектростанциях сократилось на 4,8%, составив 1,8 млрд кВт/ч, а показатели объектов ВИЭ выросли сразу на 20,6%, до 836,4 млн кВт/ч.

    Потребление электроэнергии за год выросло на 1,3% и за январь–март 2022 года составило 30,4 млрд кВт/ч.

    Примечательно, что Министерство энергетики РК уже предупредило - при возникновении дефицита от электроэнергии будут отключать майнеров. При этом за первый квартал 2022 года в бюджет по оплате за цифровой майнинг поступило 652 млн тенге.

    Цены на электроэнергию для населения растут третий год подряд. К маю текущего года удорожание составило сразу 8,7%, годом ранее — 7%.

    Тарифы для населения, использующего электроплиты, в зависимости от объёмов потребления в мае 2022 года составили 1456 тенге за 100 кВт/ч на первом уровне, 1891 тенге — на втором уровне и 2354 тенге — на третьем уровне. Для населения, не использующего электроплиты, тарифы составили 1479 тенге, 1907 тенге и 2376 тенге за 100 кВт/ч соответственно.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Энергетика Цены и тарифы
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