Тарифообразование в отношении услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов будет общим в ЕАЭС

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В рамках состоявшегося сегодня заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Темирбек Асанбеков ответил на ряд вопросов СМИ, касающихся основных тенденций развития взаимодействия на пространстве Союза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

- Снизятся ли тарифы на газ для населения в странах ЕАЭС в результате появления общего рынка?

- Ценообразование на общем рынке газа ЕАЭС будет исходить из рыночных принципов, то есть на основе спроса и предложения.

В качестве основного механизма планируется использовать биржевую торговлю с механизмом антимонопольного регулирования. Совокупность этих факторов дает определенные гарантии, что цена газа не будет подвержена таким же колебаниям, как те, которые мы сейчас наблюдаем в Европе.

Кроме того, на сегодня действуют долгосрочные двусторонние соглашения, заключенные Россией с Арменией, Белоруссией и Кыргызстаном которые сейчас определяют цены на газ.

В целом формирование рынка газа - новое окно возможностей, в том числе, для того, чтобы максимально стабилизировать ситуацию с энергоносителями для стран ЕАЭС и обеспечить энергетическую безопасность каждой из стран.

В настоящее время, работа над проектом договора о газе продолжается и пока его содержание не определено окончательно.

- Предполагается ли единое ценообразование на нефть и нефтепродукты во взаимной торговле между странами ЕАЭС? И как будут формироваться цены?

- При формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС будут применяться общие принципы и методы тарифообразования в отношении услуг по их транспортировке.

Эти принципы будут заложены в основных актах, регулирующих рынки.

Безусловно, в конечном итоге, по мере развития интеграционных процессов, гармонизации налоговых систем государств-членов ЕАЭС цены на эти энергоресурсы до налогообложения будут едины.

- Возможны ли какие-то ограничительные меры среди стран ЕАЭС на торговлю топливом и энергосырьем, например, для доступа бензина из Казахстана на российский или белорусский рынок?

- Напомню, что для наших стран Договор о Евразийском экономическом союзе - ключевой документ. На его основе страны стремятся обеспечивать на внутреннем рынке свободное передвижение товаров, трудовых ресурсов, а также услуг и капиталов.

В рамках внутреннего рынка страны-участницы не применяют, в том числе, меры нетарифного регулирования.

При этом, правом Союза предусматриваются исключения.

Например, страны во взаимной торговле вправе применять ограничения, если они необходимы для охраны жизни и здоровья человека, охраны окружающей среды, обеспечения обороны и безопасности страны. Но все это при условии, что такие меры не являются средством неоправданной дискриминации или скрытым ограничением.

- Каково будущее атомной энергетики на пространстве ЕАЭС?

- Я думаю, что у атомной энергетики в ЕАЭС огромное будущее. Для этого имеются необходимые предпосылки. Запасы урана в Казахстане и России составляют почти четверть мировых запасов.

Доля производства топливного урана в этих странах по данным Всемирной ядерной ассоциации достигает почти половины мирового производства. А объем установленной мощности атомных электростанций в странах ЕАЭС занимает второе место в мире.

Росатом, одна из ведущих корпораций в мире в сфере атомной энергетики, владеет самыми передовыми ядерными технологиями и мощным научно-техническим потенциалом.

Все это создает возможности для взаимовыгодного сотрудничества и развития атомной энергетики на территории ЕАЭС.

- За чем будущее в энергетике? Атомная или что-то другое? Есть ли прорывные технологии?

- Если говорить об обозримом будущем энергетики ЕАЭС, то, я думаю, что будущее за сотрудничеством, кооперацией, формированием коллективной энергетической безопасности, совместным освоением имеющегося энергетического потенциала.

Если рассматривать вопрос шире и дальше, то однозначно могу сказать, что не приемлемо развивать только атомную энергетику, или только возобновляемые источники энергии, или только водородную энергетику, то есть двигаться в одном направлении.

По моему мнению, будущее энергетики за диверсификацией источников энергии. Усилия ЕАЭС и мирового сообщества должны быть направлены на совершенствование ядерных технологий, развитие возобновляемых источников энергии и технологий накопления, создание умных сетей и цифровизацию энергосистем, преобразование отходов.

- Как отразился мировой кризис энергоносителей (в том числе в Китае) на странах ЕАЭС? Как повлиял на баланс обеспечения энергоресурсами и электроэнергией внутренних потребителей и взаимодействие с внешними партнерами?

- Действительно, КНР испытывает определенные трудности в энергетической отрасли. Как известно, Китай принял решение о переходе на «зеленую энергетику», которая на сегодняшний день все еще остается весьма затратной. Однако, развитие современных технологий безусловно приведут к удешевлению этого перспективного вида энергии, и «зеленая энергетика» станет важным фактором сохранения экологии.

Нынешняя экономическая ситуация в Китае позволяет странам производителям электроэнергии строить планы по расширению торговли этим ресурсом с КНР, в первую очередь это касается России, Казахстана и других стран нашего союза, которые в состоянии в короткие сроки создать мощный энергетический потенциал для поставки электроэнергии в КНР.



