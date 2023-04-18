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    Тариф на вывоз мусора повысили в два раза в Петропавловске

    18 Апреля 2023, 19:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске утвердили новый тариф на вывоз мусора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы акимата города, для благоустроенных домов он составит 480 тенге в месяц с человека, для неблагоустроенных – 510 тенге, для юридических лиц и субъектов частного предпринимательства– 2 782 тенге за один кубический метр. Вывоз крупногабаритного мусора не входит в тариф. Эти услуги оплачиваются отдельно.

    «Тариф утвердили депутаты городского маслихата. Они учитывали как обращения коммунальных предприятий, так и мнения жителей. Петропавловцы нередко жалуются на забитые мусорные баки. Мусоровывозящие компании, в свою очередь, несвоевременный вывоз ТБО объясняют нерентабельностью при прежних расценках. Сумма не перекрывала затраты предприятий, работа шла в убыток. Из-за этого долгое время не обновлялся парк спецтехники. Все это привело к снижению качества услуг», - проинформировали в пресс-службе.

    Усугубляли ситуацию долги горожан перед мусоровывозящими компаниями. По данным горакимата, сейчас задолженность превышает 23 млн тенге.

    Новый тариф будет действовать через 10 дней с момента его регистрации в департаменте юстиции.

    С 2018-го года жители благоустроенного сектора Петропавловска за вывоз мусора платили 220 тенге с человека, неблагоустроенного – 234 тенге, юридические лица – 2 530 тенге за кубический метр.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ Цены и тарифы Петропавловск
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