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      Северо-Казахстанская область

    Тариф на воду временно снизили в СКО

    24 Марта 2023, 13:53

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области департамент по регулированию естественных монополий проанализировал исполнение тарифной сметы ТОО «Қызылжар су» за 2021-й год на услугу подачи воды по магистральным водопроводам и распределительным сетям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ведомства, необоснованно полученный доход превысил 13 млн тенге. Департамент утвердил для ТОО «Қызылжар су» временный компенсирующий тариф на услуги подачи воды с 1-го мая 2023 года на один год. Тариф равен 158,92 тенге за один кубический метр без учета НДС. Снижение составило 1,02 тенге, или 0,063%.

    В департаменте пояснили, что для первой группы потребителей – физические лица – тариф составит 75,973 тенге/ за «куб», снижение - на 0,49 тенге или 0,063%. Для второй группы - организации, содержащиеся за счет бюджета – 1015,246 тенге. Здесь снижение на 6,49 тенге, или 0,063%. И для третьей группы – юридические лица, прочие потребители – тариф составит на год 337,173 тенге, что на 2,15 тенге, или на 0,063% меньше ранее действовавшего тарифа.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ЖКХ Цены и тарифы
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