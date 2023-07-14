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    Тариф на воду повысили на 10 тенге в Астане

    14 Июля 2023, 13:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как изменились тарифы на коммунальные услуги в столице с 1 июля, в ходе брифинга в акимате сообщил руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Канат Кулназаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня ведомство одобрило предложенные изменения в тарифы всех субъектов естественных монополий. Данные тарифы вступили в силу с 1 июля 2023 года. Только новый тариф на тепловую энергию вступит в силу с 1 августа», - сказал представитель Комитета.

    В сфере водоснабжения и водоотведения в городе оказывает услуги «Астана Су Арнасы». В рамках утвержденных тарифов субъекта предусмотрен ряд мероприятий.

    Во-первых, дополнительные инвестиции на реконструкцию и ремонт сетей водоотведения, обновления оборудования и спецтехники на сумму 1,2 млрд тенге. Во-вторых, увеличение расходов на электрическую энергию, которая для ГКП «Астана Су Арнасы» является стратегическим товаром. В-третьих, увеличение среднемесячной номинальной заработной платы работников предприятия.

    «Так, с учетом вышесказанных факторов средний тариф на водоснабжение и водоотведение скорректирован на 17 и 16% соответственно. Тариф для населения изменен на 10 тенге с 48 до 58 тенге за 1 кубометр по водоснабжению и на 7,5 тенге с 37,8 до 45,3 тенге за 1 кубометров по водоотведению. При этом, предприятием было заявлено об увеличении тарифа по водоснабжению на 20,7 тенге, или 43%, по водоотведению - на 14 тенге, или 37%», - добавил Канат Кулназаров.

    Автор:

    Шынар Хамитова

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