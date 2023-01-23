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    Тариф на воду может измениться в Казахстане

    23 Января 2023, 18:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане может измениться тариф на воду. Соответствующее предложение разрабатывается Министерством экологии. Об этом сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации и автоматизации РГП «Казсуашар» Ербол Салихбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня в республике насчитывается 3440 систем водоканалов. Вода доставляется хозяйствам через эти системы. В свое время системы водоканалов находились в коммунальной собственности, поэтому многие из них не входили в нынешний тариф на воду. То есть по нынешнему тарифу на их содержание финансирование не предусмотрено. В этой связи в этом году мы направляем свои предложения в соответствующие государственные органы. Мы думаем, что в следующем году будет утвержден справедливый тариф на воду», - сказал журналистам в ходе брифинга Ербол Салихбаев.

    По его словам, содержание водохранилищ является важным вопросом.

    Также спикер поднял вопрос по поводу зарплат специалистов водной отрасли.

    «Работники водной отрасли - одни из самых низкооплачиваемых в стране. Поэтому, если мы не решим проблему через тарифы, другого пути нет. Мы не получаем финансирования от государства», - отметил Е. Салихбаев.

    Как проинформировал он, сегодня средняя зарплата специалистов водной отрасли не превышает 90 тысяч тенге.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Цены и тарифы Вода
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