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      Акмолинская область

    Тариф на тепло увеличили в Кокшетау

    23 Сентября 2022, 03:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау увеличили тариф на тепло. Теперь жители областного центра будут платить на 20% больше, бюджетные организации – на 12% и юридические лица – на 15%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам заместителя генерального директора ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу» Аскара Нурмаганбетова, такое повышение связано с подорожанием угля и его транспортировки.

    «На отопительный сезон 2022-23 годов произошло повышение стоимости стратегических товаров - экибастузского угля (5877 тенге с доставкой) и майкубинского угля (12 481 тенге) - на 30%, а также повысилась стоимость транспортировки угля (443 млн тенге). Эти причины увеличивают годовые затраты по тарифной смете», - сообщил Аскар Нурмаганбетов.

    Предприятие подало заявку на увеличение средне-отпускного тарифа на 15,28% и проект дифференцированных тарифов, где повышение тарифов составило населению - на 20%, бюджетным организациям - на 12% и юридическим лицам - на 15%. Тарифы были утверждены с вводом в действие с 1 октября 2022 года.

    Как отметили в ведомстве, по группам потребителей тарифы имеют такую градацию: юридические лица с прибором учета (ПУ) – 5 851,45 тенге/Гкал (рост 15,2%), юридические лица без ПУ – 7 925,71 тенге/Гкал (рост 15,2%), бюджетные организации с ПУ – 15 097,83,45 тенге/Гкал (рост 12,6%), бюджетные организации без ПУ – 23 026,53 тенге/Гкал (рост 12,6%), население с ПУ – 1 701,13 тенге/Гкал (рост 20%) и население без ПУ – 3 451,66 тенге/Гкал (рост 20%).

    Между тем, по словам спикера, по итогам 2021 года фактические затраты на выработку тепловой энергии по тарифной смете составили более 5,8 млрд тенге, а фактические доходы за реализованную тепловую энергию - 3,1 млрд тенге, то есть предприятие недополучило 32% дохода. Кредиторская задолженность предприятия составляет почти 1,5 млрд тенге, из них 1,3 млрд - задолженность по судебным искам, а их более 400. При этом имеется дебиторская задолженность потребителей в размере 120 млн тенге, в том числе население должно более 80 млн тенге за прошлый и предыдущий отопительные сезоны. Все это негативно сказывается на деятельности и финансово-экономическом состоянии предприятия.


    Автор:

    Оксана Матасова

    Энергетика Акмолинская область Цены и тарифы
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