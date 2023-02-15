Таразские врачи спасли ребенка, получившего травмы от высоковольтного трансформатора

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылским врачам удалось спасти 5-летнего ребенка, который во время игры на улице получил электрошок, тяжелые травмы головы и повреждения тела, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области, родители пострадавшего ребенка самостоятельно привезли его в городскую многопрофильную детскую больницу.

«В приемный покой поступил ребенок 2018 года рождения, - пояснили в ведомстве. - Со слов отца, мальчик играл с детьми возле дома, залез на высоковольтный трансформатор и получил электроожоги, упал с трансформатора и ударился головой об камень. Старшие дети донесли его домой».

После осмотра комбустиологом и реаниматологом в экстренном порядке ребенка госпитализировали в реанимационное отделение.

В ведомстве пояснили, что комбустиолог – это врач, который специализируется на лечении тяжелых ожогов, тесно сотрудничает с анестезиологом, рентгенологом, трансплантологом и другими узкими специалистами, совместная работа которых направлена на спасение жизни человека и восстановление эстетики тела после травм.

«В реанимационном отделении экстренно была проведена противошоковая терапия. По результатам ЭКГ отмечалась тахикардия. На снимках КТ головного мозга обнаружились множественные переломы лобной и затылочной костей, очаги контузии и кисты. После консультации с детским реаниматологом и детским нейрохирургом выставлен диагноз – открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, вдавленный многооскольчатый перелом лобной кости, контузионный очаг затылочной области. Также термические ожоги нескольких областей тела, электроожоговый дефект затылочной кости, постожоговый дефект теменной и затылочной области, ушиблено-рваная рана лобной области и электроожоги левой голени с повреждением мышц 4 степени», - пояснили в ведомстве.

Учитывая тяжесть состояния маленького пациента, консилиум врачей принял решение перевести ребенка в Жамбылскую областную многопрофильную детскую больницу для проведения оперативного лечения на головном мозге. Экстренно бригада детских нейрохирургов и реаниматологов-анестезиологов провела сложнейшую операцию.

«Была сделана резекционная трепанация черепа с удалением многооскольчатых вдавленных переломов и эпидуральной гематомы лобной области. Операция в техническом плане прошла успешно. Уже в первые сутки ребенок пришел в сознание, и даже без неврологического дефицита. На девятые сутки в стабильном состоянии мальчика перевели в ожоговое отделение городской многопрофильной больницы для второго этапа лечения - закрытие постожоговых дефектов затылочной области и голени», - пояснили в ведомстве.

В данный момент жизни ребенка ничего не угрожает, заверяют врачи.

«Столь сложная операция по спасению мальчика прошла успешно, благодаря слаженной работе бригады врачей двух многопрофильных больниц. Родители мальчика безмерно благодарны детским нейрохирургам Саяту Жумабаеву, Мирсаиду Байматову и Мирдасу Мурадову, а также бригаде реаниматологов Ерболу Алимкулову и Равшану Пулатову. Напоминаем взрослым, что необходимо быть внимательными к тому, где и как играют ваши дети. Не оставляйте детей без присмотра, проведите с ними беседы о безопасности. Расскажите своим детям, что установленные на улицах трансформаторы являются источниками повышенной опасности», - отметили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области.

Фото иллюстративное.



