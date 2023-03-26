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      Жамбылская область

    Таразские ремесленники отметили Наурыз в Чикаго

    26 Марта 2023, 22:22

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Продолжается турне делегации таразских ремесленников в США, отправившихся по приглашению казахского землячества. Возглавляет делегацию председатель совета деловых женщин региональной Палаты предпринимателей Айгуль Акчалова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось ранее, в 2022 году в Таразе в ходе Международной выставки ремесленников международная экспертная комиссия Всемирного совета ремесел огласила решение включить Тараз во Всемирный список городов-ремесленников.

    После того как стало известно, что Тараз вошел во Всемирный список городов-ремесленников, казахская диаспора нескольких американских штатов пригласили ремесленников Тараза в целях знакомства с земляками и сотрудничества. Умельцы из Ассоциации ремесленников Жамбылской области повезли украшенные национальными узорами тюбетейки, шапки, платки, сумки, пояса, изделия из войлока, футболки с символикой города Тараза.

    Делегация Жамбылской области приняла участие в праздничном мероприятии, посвященном Наурыз мейрамы, проходившем в городе Чикаго. Организаторами выступили представители казахской диаспоры Qazaq Community Center Chicago.

    «Праздник Наурыз в США получился душевным, - рассказала Айгуль Акчалова. - Представители диаспоры были рады познакомиться ближе, поддержать земляков, заключить меморандумы. Они хотели больше узнать о Таразе. Учитывая высокие финансовые затраты, бизнесвумен взяли все расходы на себя для налаживания контактов и возможности реализации продукции наших ремесленников. Изделия жамбылских мастеров вызвали интерес и у казахской диаспоры, и у простых американцев».

    Состоялась также встреча с представителями Консульства Казахстана в США.

    На праздничных мероприятиях жамбылцы провели мастер-класс по игре на домбре, исполнили народные песни. Делегация посетила также Хьюстон, Нью-Йорк и Майами, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область США Наурыз
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