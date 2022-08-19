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    Тарантино назвал величайший фильм за всю историю человечества

    19 Августа 2022 12:30

    Голливудский режиссёр и сценарист Квентин Тарантино определил самую великую, по его мнению, кинокартину в истории. Ею стал знаменитый триллер Стивена Спилберга «Челюсти», передает 24.kz.

    Кинокартина была снята в 1975 году. Фильм рассказывает о гигантской акуле-людоеде, которая нападает на отдыхающих курортного острова. Кино повергло в ужас без преувеличения весь мир, что не помешало ему собрать гигантскую кассу и получить несколько «Оскаров». Очевидно, фильм сильно впечатлил молодого Тарантино и оставил неизгладимый отпечаток в его душе. Именно в то время будущий режиссёр выдавал кассеты в пункте видеопроката и внимательно следил за новинками. Возможно, именно «Челюстям» поклонники должны сказать спасибо за работы Тарантино, плотно сдобренные кровью и неудержимым насилием.


    Фото: wall.alphacoders.com
    #Культура #Кинематограф #Новости шоу-бизнеса в мире #Квентин Тарантино
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