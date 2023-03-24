Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Танцующего «Қара жорға» робота создала пятиклассница из Кентау

    24 Марта 2023, 16:13

    КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Школьница из Кентау создала робота, танцующего «Қара жорға», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    Ученица пятого класса средней школы №23 города Кентау Аружан Смайл посещает кружок робототехники во Дворце школьников. Танцующего робота юная изобретательница создала под руководством Акниет Елемесовой.

    «Наша главная цель – совместить наши национальные игры, такие как «Арқан тартыс», «Көкпар», «Теңге алу» с технической сферой и открыть напрямую путь к знаниям подрастающего поколения», - сказала Акниет Елемесова.

    По словам школьницы, после первого посещения кружка ее интерес к робототехнике возрос. Она захотела создать проект, который ориентирован на продвижение национальных традиций.

    Необычного робота, танцующего «Қара жорға», Аружан презентовала на Наурыз. Девочка преуспевает не только в роботехнике, но и в предметах естественно-математического направления.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Образование Наука Минпросвещения РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Соревнования по кокпару впервые провели в Амангельдинском районе Костанайской области
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Глава государства провел второе заседание Национального курултая