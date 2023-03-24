Танцующего «Қара жорға» робота создала пятиклассница из Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - Школьница из Кентау создала робота, танцующего «Қара жорға», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Ученица пятого класса средней школы №23 города Кентау Аружан Смайл посещает кружок робототехники во Дворце школьников. Танцующего робота юная изобретательница создала под руководством Акниет Елемесовой.

«Наша главная цель – совместить наши национальные игры, такие как «Арқан тартыс», «Көкпар», «Теңге алу» с технической сферой и открыть напрямую путь к знаниям подрастающего поколения», - сказала Акниет Елемесова.

По словам школьницы, после первого посещения кружка ее интерес к робототехнике возрос. Она захотела создать проект, который ориентирован на продвижение национальных традиций.

Необычного робота, танцующего «Қара жорға», Аружан презентовала на Наурыз. Девочка преуспевает не только в роботехнике, но и в предметах естественно-математического направления.



