Таможня перешла на усиленный режим в Туркестанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях увеличения пропускной способности казахстанские и узбекистанские таможенные органы по договоренности перешли на усиленный режим работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов РК.

По информации ведомства, проведены встречи и обходы всех пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе в Туркестанской области. Рассмотрены и достигнуты договоренности по упрощению бизнес-процессов таможенного оформления в пунктах пропуска.

«За последние десять суток через пункт пропуска ДГД по Туркестанской области осуществлен выезд: пункт пропуска «Казыгурт» – 2 243 грузовых АТС; пункт пропуска «Б. Конысбаева» – 4 280 грузовых АТС; пункт пропуска «Атамекен» – 1 796 грузовых АТС. При этом среднее время оформления на одного АТС составила 2-3 мин», - пояснили в КГД.

В целях эффективного планирования своего маршрута и исключения простоев на границе, водителям и перевозчикам рекомендуется отслеживать загруженность поста и текущую очередность проезда через автоматизированную систему электронной очереди CarGoRuqsat (cgr.qoldau.kz), также на интернет-ресурсе ДГД по Туркестанской области (trk.kgd.gov.kz).



