Тамара Жакупова: Я голосую за построение справедливого Казахстана

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Ветеран государственной службы Тамара Жакупова из Костанайской области, не один десяток лет посвятившая себя работе государству и народу, сегодня пришла отдать свой голос за будущее страны, за построение Cправедливого Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нынешние выборы проходят в условиях обновлённой Конституции. В прошлом году в своем Послании Касым-Жомарт Токаев обозначил модернизацию политической системы. И главная идея и смысл - это построение справедливого Казахстана. Поэтому я бы очень хотела, чтобы в ходе решения тактических и стратегических задач не потерялась сама идея, что здесь на избирательном участке должны состояться честные, справедливые выборы. И как итог - справедливый и профессиональный состав Парламента, который принимал бы законы, отстаивающие справедливость и решающие чаяния народа,- отметила Тамара Жакупова. —Я голосую за то, чтобы реформы проводились не ради реформ, а несли главный смысл- построение справедливого Казахстана».

Как сообщалось, на избирательном участке №3 в городе Костанае аким Костанайской области Кумар Аксакалов проголосовал на выборах в маслихаты и Мажилис Парламента РК.

В 7:00 по Костанайской области 748 избирательных участков начали свою работу на внеочередных выборах депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней.

В качестве кандидатов в депутаты с области представлены 10 человек. В областной маслихат будут избраны 32 человека и 236 - в городские и районные маслихаты.

Проявить свою гражданскую позицию сегодня пришел и казахстанский конькобежец, участник Олимпийских игр Денис Кузин, который считает, что казахстанцы своим выбором внесут лепту в строительство Нового Казахстана.



