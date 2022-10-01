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    Тамара Дуйсенова поздравила пенсионеров Казахстана с Днем пожилого человека

    1 Октября 2022, 10:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова поздравила всех пенсионеров Казахстана с Днем пожилого человека, пожелав людям старшего поколения крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

    «Многоуважаемые пенсионеры, сердечно поздравляю вас с Днем пожилых людей! Люди старшего поколения – это золотой фонд страны, хранители мудрости и традиций, подающие пример патриотизма, преданности делу, великого терпения и оптимизма.

    Забота о пожилых людях является одним из основных направлений социальной политики государства. Ежегодно повышаются размеры базовой и солидарной пенсии. На эти цели из бюджета выделяется 3 трлн тенге. В этом году индексация пенсионных выплат была проведена дважды.

    Вместе с тем государством последовательно принимаются меры, направленные на совершенствование системы пенсионного обеспечения. Во исполнение поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана, в рамках проекта Социального кодекса предусмотрены механизмы повышения пенсионных выплат. Предлагаемые меры позволят к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27 %.

    Министерством труда и социальной защиты населения также реализуются меры по поддержке пожилых людей, повышению уровня их социального обслуживания, вовлечению в общественную жизнь. В республике открыты и активно работают 51 центр активного долголетия, где пожилые люди могут найти себе занятия по интересам.

    Дорогие ветераны и пенсионеры, в этот замечательный и светлый праздник искренне желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия! Пусть каждый ваш день будет согрет теплом добра, любви и внимания со стороны близких и окружающих! Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго», – говорится в обращении Тамары Дуйсеновой.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минтруда РК Дата Общество
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