Тамара Дуйсенова поздравила пенсионеров Казахстана с Днем пожилого человека

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова поздравила всех пенсионеров Казахстана с Днем пожилого человека, пожелав людям старшего поколения крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

«Многоуважаемые пенсионеры, сердечно поздравляю вас с Днем пожилых людей! Люди старшего поколения – это золотой фонд страны, хранители мудрости и традиций, подающие пример патриотизма, преданности делу, великого терпения и оптимизма.

Забота о пожилых людях является одним из основных направлений социальной политики государства. Ежегодно повышаются размеры базовой и солидарной пенсии. На эти цели из бюджета выделяется 3 трлн тенге. В этом году индексация пенсионных выплат была проведена дважды.

Вместе с тем государством последовательно принимаются меры, направленные на совершенствование системы пенсионного обеспечения. Во исполнение поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана, в рамках проекта Социального кодекса предусмотрены механизмы повышения пенсионных выплат. Предлагаемые меры позволят к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27 %.

Министерством труда и социальной защиты населения также реализуются меры по поддержке пожилых людей, повышению уровня их социального обслуживания, вовлечению в общественную жизнь. В республике открыты и активно работают 51 центр активного долголетия, где пожилые люди могут найти себе занятия по интересам.

Дорогие ветераны и пенсионеры, в этот замечательный и светлый праздник искренне желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия! Пусть каждый ваш день будет согрет теплом добра, любви и внимания со стороны близких и окружающих! Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго», – говорится в обращении Тамары Дуйсеновой.

Фото: gov.kz