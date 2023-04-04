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    Тамара Дуйсенова переназначена министром труда и социальной защиты населения РК

    4 Апреля 2023, 12:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Тамара Дуйсенова назначена министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Дуйсенова Тамара Босымбековна родилась в 1965 году в селе Ленинском, Сарыагашского района, Чимкентской области КазССР.

    В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства.

    Трудовую деятельность начала в 1988 году учительницей средней школы имени Ильича города Сарыагаша Чимкентской области.

    В 1988-1992 годы — экономист Научно-исследовательского института экономики при Госплане Узбекской ССР.

    В 1992-1993 годы — старший экономист Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области.

    В 1993-1994 годы — руководитель отдела компании «Перизат-Холдинг», город Сарыагаш Южно-Казахстанской области.

    В 1994 году работала советником главы Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области.

    В 1994-1997 — заместитель акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

    В 1997 году работала первым заместителем акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

    В 1997-1999 — первый заместитель акима города Шымкента Южно-Казахстанской области.

    В 1999-2002 — заместитель акима Южно-Казахстанской области.

    В 2002-2006 работала вице-министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

    В 2006-2008 — заместитель акима Южно-Казахстанской области.

    С 2008 по 2013 годы работала ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

    С февраля по июнь 2013 года — вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

    В 2013-2014 годы — министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

    В 2014-2017 годы — министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

    В 2017-2018 годы работала министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

    В 2018-2019 годы — секретарь партии «Нур Отан».

    В 2019-2020 годы — Президент Акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

    В 2019-2020 годы — внештатный советник Президента Республики Казахстан.

    В 2020-2022 годы — помощник Президента Республики Казахстан – заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.

    С 11 апреля 2022 года назначена на должность министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Правительство РК Минтруда РК Назначения
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