Тамара Дуйсенова назвала условие для изменения пенсионного возраста женщинам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова прокомментировала возможность изменения пенсионного возраста для женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Президентом страны в Послании народу представлен новый пакет мер повышения эффективности пенсионной системы, один из них - приостановление до 2028 года запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года, который нашел отражение в Социальном кодексе. Известно, что данная мера принята с учетом негативного влияния пандемии коронавируса на здоровье и продолжительность жизни наших граждан. Планируется ли увеличение пенсионного возраста с 2029 года?» - такой вопрос на заседании Сената задал министру депутат Жанболат Жоргенбаев.

Глава Минтруда не исключает такой возможности, в случае увеличения продолжительности жизни в стране.

«В целом, возраст выхода на пенсию связан с продолжительностью жизни. Также он зависит от уровня пенсионного обеспечения. В ближайшие пять лет, согласно данным Минздрава, будет проводиться крупный национальный проект, который предусматривает улучшение медицины на селе, строительство многофункциональных больниц, специализированных медицинских учреждений, развитие телемедицины, проведение скринингов. Если в результате этого продолжительность жизни у наших граждан повысится, то мы вернемся к этому вопросу. Если же все останется на этом уровне или же, наоборот, снизится, то тогда, конечно, вопрос возрастного ценза будет пересматриваться», - отметила Т. Дуйсенова.



