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    Тамара Дуйсенова назначена заместителем Премьер-Министра – министром труда и соцзащиты населения РК

    8 Июня 2023, 10:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал указ о назначении Тамары Дуйсеновой заместителем Премьер-Министра – министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Назначить Дуйсенову Тамару Босымбековну заместителем Премьер-Министра – министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», - говорится в тексте документа.

    Дуйсенова Тамара Босымбековна родилась в 1965 году в селе Ленинском Сарыагашского района Чимкентской области КазССР.

    В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства.

    Трудовую деятельность начала в 1988 году учительницей средней школы имени Ильича города Сарыагаша Чимкентской области.

    В 1988-1992 годы — экономист Научно-исследовательского института экономики при Госплане Узбекской ССР.

    В 1992-1993 годы — старший экономист Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области.

    В 1993-1994 годы — руководитель отдела компании «Перизат-Холдинг», город Сарыагаш Южно-Казахстанской области.

    В 1994 году работала советником главы Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области.

    1994-1997 гг. — заместитель акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

    В 1997 году работала первым заместителем акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

    1997-1999 гг. — первый заместитель акима города Шымкента Южно-Казахстанской области.

    1999-2002 гг .— заместитель акима Южно-Казахстанской области.

    2002-2006 гг . - работала вице-министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

    2006-2008 гг . — заместитель акима Южно-Казахстанской области.

    С 2008 по 2013 годы работала ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

    С февраля по июнь 2013 года — вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

    2013-2014 гг . — министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

    2014-2017 гг . — министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

    В 2017-2018 годы работала министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

    2018-2019 гг . — секретарь партии «Нур Отан».

    2019-2020 гг . — президент акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

    2019-2020 гг . — внештатный советник Президента Республики Казахстан.

    2020-2022 гг . — помощник Президента Республики Казахстан – заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.

    11 апреля 2022 года была назначена на должность министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, 4 апреля 2023 года переназначена на эту же должность.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Правительство РК Минтруда РК Назначения
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