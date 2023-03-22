Талгат Нарикбаев присоединился к акции «Жүрек жылуы»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления MAQSUT NARIKBAYEV UNIVERSITY Талгат Нарикбаев присоединился к благотворительной акции «Жүрек жылуы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера из новостей МИА «Казинформ» и JIBEK JOLY я узнал о благотворительной акции «Жүрек жылуы», в которой принял участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Основная цель акции – добровольно помочь казахстанцам, написавшим свои пожелания в письмах. Поскольку одна из миссий нашего университета – служить обществу, я с радостью принял участие в этой инициативе, связавшись с организаторами», - сообщил Талгат Нарикбаев в Facebook.

По его словам, волонтеры были приглашены в университет, где Талгат Нарикбаев и вытянул одно из писем. Автором письма оказалась Альфия. Ее желание – пара спортивной обуви.

«Мы решили подарить не только спортивную обувь, но и спортивную одежду, необходимую для бега. Также мы узнали больше о семье Альфии и предложили дополнительную помощь. Искренне желаю нашей сестренке больших успехов в спорте! У мусульман есть одна хорошая поговорка: «Соревнуйтесь в том, кто больше сделает добра». Приближается священный месяц Рамазан. В этот месяц вознаграждение за доброе дело может вернуться в несколько раз больше. Поэтому призываю всех вас творить добро!» - добавил Талгат Нарикбаев.

Ранее сообщалось, что Президент принял участие в благотворительной акции «Жүрек жылуы». Главное условие – помочь тому, кто написал письмо с просьбой о помощи. Челлендж продолжился в студии телеканала Jibek Joly.