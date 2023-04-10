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    Талдыкорганские школьники выиграли поездку на космодром Байконур

    10 Апреля 2023, 23:19

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Школьники из Талдыкоргана, участники состоявшегося в Алматы I Международного форума «Aues International Aerospace Competition (AIAC), стали обладателями путевки на космодром Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Форум, который представил новые исследования и разработки студентов и школьников в космической сфере, прошел на базе Алматинского университета энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева и был посвящен предстоящим Дню науки и международному дню полета человека в космос.

    На участие в соревнованиях на лучшие инновационные идеи и технологии было подано более 200 заявок, и только 70 из них прошли отбор. Среди экспертов, оценивающих работы, были не только отечественные специалисты, но и гости из Германии, Швейцарии.


    Руководитель кружка космонавтики станции юных техников города Талдыкоргана Серик Дауталиев рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о том, какую работу привезли его ученики на форум.

    «Это проект лунного взлетного посадочного комплекса, мы представили его на английском языке, макет, выполненный вручную, в масштабе 1:100. По сравнению с американскими и европейскими аппаратами, наш комплекс «Сункар» оборудован краном-манипулятором для выгрузки жилых, лабораторных модулей на поверхность Луны. Базовая конструктивно-компоновочная схема космического аппарата позволяет повторно использовать собственные отработанные ступени, топливные баки, ракетные двигатели с целью доставки грузов с лунной орбиты на лунную поверхность. Такой принцип позволяет сократить сроки развертывания лунной базы», - отметил Серик Дауталиев.


    В амбициозных планах школьного кружка СЮТ Талдыкоргана - к 2025 году разработать Концепцию по освоению Луны. И данный аппарат, представленный на форуме, является первым шагом в освоении Луны, строительстве лунной базы первого этапа.

    Решением жюри форума учащиеся города Талдыкоргана Кэтрин Коллинс и Эндрю Коллинс получили особую награду - им был вручен сертификат на поездку на космодром Байконыр на запуск РН «Союз МС-24».

    Победители также сделали фото своего учителя с его бывшим учеником, космонавтом Казахстана Айдыном Аимбетовым, который тоже начинал свой путь в космос со школьного кружка в Талдыкоргане.


    По мнению руководителя кружка Серика Дауталиева, такие соревновательные форумы и такая награда – поездка на космодром - отличный стимул для детей, увлеченных космосом, для их новых идей, а значит, новых космических технологий.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Алматинская область Образование Освоение космоса Байконур
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