Талантливая проводница из Астаны покоряет TikTok

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Не так давно в Сети распространилось видео, на котором талантливая проводница Акылзат Сейтжапар виртуозно исполняет песню с пассажирами поезда. Видео в одночасье стало популярным в TikTok, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Говорят, жизнь — это то, что происходит с нами, пока мы что-то планируем, а судьба играет в свои игры. Мы никогда не можем предугадать, какое наше решение станет судьбоносным, но продолжаем делать выбор. Именно так считает наша героиня Акылзат Сейтжапар.

«Я родом из солнечного города Тараза. С 2006 года моя жизнь тесно связана со столицей. Вот уже 13 лет работаю в структуре КТЖ. У меня двое детей: сын и дочь. К слову, мой сын, следуя моему примеру, выбрал железнодорожную структуру», – рассказала Акылзат Сейтжапар.

По словам Акылзат, любовь к пению сопровождает ее с самого детства.

«Мысли о карьере певицы появились, когда была ребенком. В школьные годы активно принимала участие в различных конкурсах. Мечтала попасть на популярный на тот момент проект SuperStar. Однако были финансовые сложности, мои задумки так и не осуществились... В итоге выбрала профессию железнодорожника. Помню, как впервые надела свою униформу. Это незабываемые ощущения», - сказала она.

Вирусное видео, которое распространилось в Сети, было сделано в поезде «Шымкент-Астана».

«С нами ехала группа студентов, которые должны были принять участие в музыкальном конкурсе в Астане. Они все дружно сидели и пели, играли на музыкальных инструментах. Чтобы как-то поддержать их морально, решила вместе с ними попеть. Не заметила, что меня снимают на видео. На следующее утро мне позвонил брат и сообщил, что видео с моим участием стало популярным. Признаюсь, вместе с удивлением меня охватил страх. Когда начало звонить начальство, думала, что получу выговор, но меня, наоборот, похвалили. Никогда не думала, что стану популярной», - сказала Акылзат Сейтжапар.

Как отметила проводница, после той ситуации ей начали звонить близкие, поздравлять.

«Больше всего понравилась реакция моих родителей, которые плакали от счастья. Больше года назад у отца ухудшилось здоровье, он прикован к постели. Видели бы мою реакцию, когда он начал плакать со словами о том, как он счастлив, ведь я с самого детства мечтала стать певицей. Мои коллеги вовсе не знали, что я пою. Каково было их удивление, когда увидели видео. Даже появились ведущие мероприятий, которые предлагают мне спеть на их торжествах. Отвечаю им, что я не профессиональная певица и не могу им помочь. Но если дело касается железных путей, отвечу на все вопросы», - сказала Акылзат.

По ее словам, своим талантом она обязана отцу и деду, которые пели и играли на музыкальных инструментах.

«У меня нет сейчас мечты петь на сцене. Потому что, как мне кажется, она бушевала и жила во мне в юности, а со временем приоритеты поменялись. С возрастом человек начинает мыслить более трезво. А в молодости что? Энтузиазм бьет через край и кажется, что нет ничего невозможного. Не могу сказать, что мои дети любят петь, но если бы они захотели выбрать творческую профессию, то однозначно их поддержала бы», - сказала она.

Как отметила Акылзат, музыка не знает границ и проникает во все сферы жизни, она может достучаться до самых глубин души.

«Люблю петь песни Шамши Калдаякова. Считаю, что они очень чувственные, трогают каждый кусочек души. Музыка порой как своеобразная машина времени, которая переносит человека в определенный момент прошлого. Хочу посоветовать всем: нужно идти до конца, чтобы дойти до своей мечты. Если вы этого не сделаете, то обречены на то, чтобы жить с неким сожалением. Оно удваивается, когда видишь, что у кого-то получилось реализовать твою мечту. Помните - каждая мечта стоит того, чтобы за нее бороться», - сказала Акылзат Сейтжапар.



