Таиланд вновь вводит требование о вакцинации для въезда в страну

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 9 января 2023 года все пассажиры старше 18 лет, прибывающие в Таиланд, вновь обязаны предъявлять сертификат (паспорт) о вакцинации от коронавируса в количестве минимум двух доз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Air Astana».

Второй компонент вакцины должен быть получен не менее 14 дней до въезда в страну. Помимо этого, 5% пассажиров выборочно сдают ПЦР-тест по прилету.

«Пассажиры без вакцинации должны иметь письмо-обоснование от врача либо справку, подтверждающую выздоровление от коронавируса, полученную не позднее, чем за последние полгода (180 дней). Список вакцин, одобренных ВОЗ и Министерством общественного здравоохранения Таиланда можно найти по ссылке.

Пассажиры, прибывающие из стран, чьи требования могут не позволить им вернуться в страну в случае заражения коронавирусом, должны иметь медицинское страхование, покрывающее лечение от коронавируса на период пребывания в Таиланде + 7 дней. Путешествующие по работе, включая членов экипажа, могут предоставить письмо от принимающей стороны для удовлетворения данного требования», - говорится в сообщении авиакомпании.

Требования вакцинации и страхования не распространяются на обладателей тайских паспортов. Требования вакцинации и страхования не распространяются на пассажиров, путешествующих транзитом. Они должны соблюдать требования страны назначения.

Ранее сообщалось, что в этом году в Казахстане запустят новые международные авиарейсы.



