Таиланд 1 февраля возобновит въезд привитых туристов без карантина

БАНГКОК. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Власти Таиланда приняли решение о возобновлении с 1 февраля регистрации в туристической программе Test & Go, позволяющей полностью привитым от коронавируса путешественникам по прибытии в королевство не проходить карантин. Как сообщила в четверг на брифинге глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо, теперь Test & Go распространяется на прибывающих из любых стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Регистрация в программе Test & Go возобновится 1 февраля 2022 года, - подчеркнула она. - Путешественники из всех стран (и территорий), а не только из 63 ранее обозначенных могут подавать заявления по этой схеме». «Потребуется сдать два ПЦР-теста – по прибытии и на пятый день нахождения в стране», - сказала Марати Налита Андамо, напомнив о необходимости иметь отрицательный тест при посадке на самолет.

По ее словам, путешественники должны забронировать гостиницу на первый и пятый день пребывания в стране, а также заранее оплатить два ПЦР-теста. «Это могут быть разные отели», - уточнила она. Вместе с тем Марати Налита Андамо сказала, что с 1 февраля схема «песочница», одним из основных условий которой является обязательное семидневное нахождение в пределах определенных территорий, распространится на новые районы.

«Добавятся остров Чанг в провинции Трат, а также районы Бангламунг, Сирача, остров Сичанг и Паттайя в провинции Чонбури», - отметила представитель МИД.

«Было объявлено, что регистрация в программе Test and Go стартует с 1 февраля, - констатировал в разговоре с корреспондентом ТАСС генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков. - В то же время было заявлено о том, что программа «песочница» распространяется на новые территории».

«На сегодняшний день не совсем понятно, если программа Test & Go станет доступна путешественникам со всего мира, то каким образом это будет соотноситься с текущими правилами «песочницы». Необходимо дождаться официальных разъяснений и не делать каких-либо поспешных выводов», - считает специалист.

Данная инициатива была принята Центром по борьбе с коронавирусом в Таиланде, однако для вступления в силу она должна быть опубликована в «Королевской газете».

В Таиланде, население которого составляет 69,8 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В четверг Минздрав информировал о 8,1 тыс заразившихся и 19 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 2,35 млн, вылечились более 2,24 млн человек, умерли 21,9 тыс пациентов. К настоящему времени в стране полностью вакцинированы более 47,8 млн человек.