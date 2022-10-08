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    Таджикский национально-культурный центр «Санги-Кабуд» отметил юбилей в Кокшетау

    8 Октября 2022, 16:33

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Вот уже пять лет как на территории города Кокшетау функционирует Таджикский национально-культурный центр «Санги-Кабуд». Свой юбилей центр отметил концертом и выставкой-ярмаркой, прошедшими на базе Дома дружбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам заместителя председателя акмолинской Ассамблеи народа Казахстана, председателя таджикского национально-культурного центра «Санги-Кабуд» Умара Шоназарова, выставка-ярмарка вобрала в себя сельхозпродукцию, производимую в Таджикистане, а также таджикские национальные инструменты и творческие работы, которые должны были показать акмолинцам культуру таджикского этноса.

    «Основной посыл – показать, что при поддержке нашего государства созданы все условиях для представителей этносов, чтобы все этнокультурные объединения работали в рамках сохранения традиций и культуры своего этноса. Также центр огромное внимание уделяет укреплению двусторонних отношений между Таджикистаном и Казахстаном. Нами проводятся ежегодно на территории Республики Таджикистан Дни культуры казахского народа. В рамках сохранения традиций и культуры казахского этноса в зарубежных странах мы взаимодействуем с казахской диаспорой в Таджикистане, оказываем содействие в приобретении литературы. Также мы уделяем особое внимание увеличению товарооборота между Таджикистаном и Казахстаном», - отметил У. Шоназаров.

    Сеть таджикских магазинов будет реализовывать свою сельхозпродукцию в Казахстане.

    «Этим летом первая партия уже прибыла к нам. Благодаря поддержке акима Акмолинской области и договоренности с Госматрезервом Таджикистана уже на сегодня идет огромная работа, заключены контракты на экспорт 250 тысяч тонн зерновых в Таджикистан, а также на импорт сельхозпродукции из Таджикистана», - добавил У. Шоназаров.

    В ближайшее время при поддержке правительства Таджикистана центр планирует также открыть культурно-деловой дом Абая в городе Душанбе, что создаст площадку для предпринимателей и инвесторов для взаимодействия и обсуждения проектов.

    Много теплых слов прозвучало в этот день со сцены в адрес юбиляра. По окончании праздничного концерта вся продукция выставки была передана на благотворительность.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Юбилей АНК Таджикистан
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