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    Свыше сорока нарушений выборного законодательства выявили в Казахстане

    19 Марта 2023, 10:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О нарушениях выборного законодательства сообщили в Генеральной прокуратуре РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Генеральной прокуратуры, до 17 марта выявлено 24 нарушения по выборам депутатов Мажилиса и 13 нарушений - по выборам в маслихаты. По всем этим фактам, как уточнил Азамат Саргазин, виновные подвергнуты административным наказаниям.

    «За 17 и 18 марта за нарушения выборного законодательства привлечено еще семь лиц, три из них - по выборам депутатов Мажилиса. К примеру, 17 марта в Уральске постановлением суда за проведение опроса с нарушениями требований конституционного закона «О выборах в РК» на собственника одного из печатных изданий наложен штраф по статье 120 Кодекса «Об административных правонарушениях». 18 марта в городе Туркестане один из кандидатов в депутаты Мажилиса, с согласия ЦИК, оштрафован по статье 113 КоАП на 25 МРП за распространение анонимных агитационных материалов. Но это не влечет отмену его регистрации. За аналогичное правонарушение в СКО прокурором Тайыншинского района в порядке сокращенного производства на кандидата в депутаты районного маслихата наложен штраф по статье 113. По этой же статье в Атырау собственник печатного издания оштрафован на 12,5 МРП», - сообщил Азамат Саргазин во время онлайн-телемарафона.

    Также по информации ведомства, в ЗКО по обращению кандидата установлен факт распространения агитационных материалов государственным служащим. Его привлекли к ответственности по статье 12 КоАП.

    «Вчера житель Актобе в соцсети призвал голосовать за одного из кандидатов в депутаты городского маслихата, за это он подвергнут административному наказанию по статье 102 КоАП. За такое же правонарушение жительница Караганды вчера была привлечена к ответственности», - проинформировал спикер.

    В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.

    В списки избирателей вошли 12 млн 32 тысячи 550 человек.

    Ранее в ЦИК сообщали о том, что наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено в Туркестанской области, наименьшее 138 277 - в Улытауской области.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Генпрокуратура Выборы Выборы в Мажилис
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