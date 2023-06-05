Свыше миллиарда тенге похитили гражданка США и экс-руководство управления здравоохранения Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках расследования уголовного дела по ходатайству специальных прокуроров области постановлением Акмолинского областного суда в пользу государства конфисковано имущество гражданки США «Г.Ю.А.». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

В ходе расследования установлено, что новое здание частной клиники с земельным участком, расположенное на побережье Бурабай, и автомашина марки «Лексус» приобретены незаконным путем.

Гражданка США подозревается в том, что, будучи владельцем сети клиник в группе с бывшими руководителями управления здравоохранения в рамках договора ГЧП совершила хищение бюджетных средств на сумму 1 167 513 600 тенге путем поставки старого медицинского оборудования под видом нового, часть из которого была в нерабочем состоянии.

В последующем на эти деньги она построила здание поликлиники за 890 млн тенге, которое пыталась продать государству уже за 4,5 млрд тенге.

В апреле 2021 года, задолго до регистрации уголовного дела, покинула пределы Республики Казахстан.

В этой связи, ей заочно применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Она объявлена в международный розыск.

Постановлением Акмолинского областного суда от 02.06.2023 года (вступило в законную силу) в пользу государства конфисковано вышеуказанное имущество.

Основное уголовное дело по обвинению бывших руководителей управления здравоохранения Акмолинской области находится в суде. Они содержатся под стражей.

Спецпрокурорами Акмолинской области впервые по республике применен механизм досудебной конфискации до вынесения приговора имущества лица, находящегося в международном розыске.