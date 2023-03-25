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    Свыше 90 объектов здравоохранения появятся в селах Карагандинской области

    25 Марта 2023, 15:06

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В ближайшие два года в селах Карагандинской области появятся 92 объекта здравоохранения. О планах в медицинской сфере cообщил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «92 объекта сельского здравоохранения за два года! За этот срок мы построим в районах области 11 семейно-врачебных амбулаторий, 34 фельдшерско-акушерских пункта и 47 медицинских пунктов. На 14 ФАПов у нас уже готова проектно-сметная документация и заключение госэкспертизы. Республиканская бюджетная комиссия нашу заявку поддержала», - написал глава региона на странице в Instagram.

    Также аким области поделился о решении проблемы по дефициту кадров. По его словам, привлекать кадры намерены по программе «С дипломом — в село!». Планируется пригласить 69 медработников и обеспечить их жильем, оказать социальную поддержку.

    «Для оказания качественной экстренной медицинской помощи сельскому населению, на базе медучреждений Темиртау и Балхаша откроем многопрофильные центральные районные больницы. Они будут обслуживать жителей нескольких районов. К примеру, больница Балхаша расположена на республиканской трассе. В ней будет лечиться население Приозёрска, Актогайского и Шетского районов. В больнице Темиртау — жители посёлка Актау, Осакаровского, Нуринского и Бухар-Жырауского районов и, конечно, самого города Темиртау. Медучреждения сейчас капитально ремонтируют», — говорится в сообщении.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Строительство Здравоохранение
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