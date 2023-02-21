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    Свыше 8 млн тенге задолжал кредиторам житель ВКО

    21 Февраля 2023, 20:44

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Свыше 8 млн тенге задолжал кредиторам житель ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    20 февраля в ВКО стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант».

    Кроме того, сотрудники миграционной службы во время ОПМ продолжают розыск должников и злостных неплательщиков алиментов, что уклоняются от уплаты.

    В первый же день ОПМ «Мигрант» стражи порядка в течение нескольких часов установили местонахождение разыскиваемого, который задолжал одному из банков более 8 млн тенге.

    Как выяснилось, должник четыре месяца уклонялся от уплаты и скрывался от судебных приставов. Ссведения переданы в уполномоченные органы для принятия мер по взысканию задолженности. ОПМ продлится до 28 февраля.


    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область МВД РК
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