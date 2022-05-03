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    Свыше 700 человек признали подозреваемыми в организации и участии в январских беспорядках

    3 Мая 2022, 15:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прокуратурой Восточно-Казахстанской области установлен участник погромов, уничтожения имущества и захвата акимата города Семея. Об этом сообщил заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, по стране подозреваемыми в организации и участии в массовых беспорядках в период январских событий признан 721 человек. Из них под арестом находится 281. В Алматы – 82, Восточно-Казахстанской – 35 и Жамбылской областях – 44, в Шымкенте – 43, в Кызылординской – 36, Атырауской – 14, Алматинской – 5 и Актюбинской областях – 4», - сказал Елдос Килымжанов.

    Спикер также сообщил, что прокуратурой Восточно-Казахстанской области установлен участник погромов, уничтожения имущества и захвата акимата Семея.

    «5 января преступник на площади перед акиматом Семея в группе лиц перевернул полицейскую автомашину марки «Газель». Своим примером он завлекал людей и призывал к захвату акимата. В этом же регионе установлен другой участник январских событий ранее судимый член экстремисткой организации, который с помощью громкоговорителя призывал жителей Семея присоединиться к ним. Он был одним из организаторов захвата акимата города. Его действия зафиксированы на видео и подтверждаются показаниями других участников погромов и беспорядков», - добавил Елдос Килымжанов.

    Согласно озвученным данным, в Актобе задержан один из нападавших на акимат области.

    «В дни трагических событий этот преступник, используя мессенджер WhatsApp, собрал более 300 человек, которые затем приняли активное участие в захвате здания акимата Актюбинской области. При отражении нападения тяжелые телесные повреждения получил 31 сотрудник органов правопорядка. Подозреваемый и его сообщники с санкции суда содержатся под стражей», - заключил Елдос Килымжанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Актюбинская область Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Генпрокуратура Регионы Криминал Алматинская трагедия
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