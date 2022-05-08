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    Свыше 60 тружеников тыла живет в Байконуре, Торетаме и Акае

    8 Мая 2022, 14:10

    БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, проживающие в Байконуре, а также прилегающих к городу поселках Торетам и Акай, много лет вместе отмечают День Победы. В этом году в праздничных мероприятиях в честь 77 годовщины Великой Победы примут участие всего 12 тружеников тыла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К сожалению, вот уже третий год мы отмечаем День Победы без участников войны, в городе и поселках их уже не осталось. На сегодняшний день 36 тружеников тыла проживают в городе Байконуре, 14 в поселке Торетам и 11 в Акае. Всего 61 ветеран войны, которых мы пригласили на праздник, из них только 12 человек по состоянию здоровья смогут прийти», - сообщил председатель Общественного совета самоуправления города Байконура Виктор Новиков.

    Но никто не остался без внимания. В канун майских праздников представители городской администрации, Общественного совета, управления социальной защиты населения, страховой компании «СОГАЗ-Мед» посетили ветеранов войны на дому.

    Жительницы города Байконура - труженики тыла Толе Тотебаева и Лидия Громова, которым были вручены именные поздравительные письма от Президента России, памятные подарки и цветы, выразили благодарность за постоянное внимание и помощь не только в праздничные дни, но в течение всего года.

    По информации акима поселка Торетам Галымжана Елеусинова, из 14 тружеников тыла, проживающих в железнодорожном поселке, два человека были приравнены по статусу к участникам Великой Отечественной войны. Во время встречи ветераны возложили цветы к мемориалу Победы на привокзальной площади и приняли участие в молебне в память об погибших воинах.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Байконур ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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