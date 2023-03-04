Свыше 500 тысяч доз вакцины «Комирнати» против КВИ поступило в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для дальнейшей стабилизации заболеваемости коронавирусной инфекцией, поддержания уровня коллективной защиты и обеспечения доступа к вакцинации для казахстанцев, Министерством здравоохранения Республики Казахстан достигнута договоренность с Министерством здравоохранения Республики Словакия о поставке свыше 500 тысяч доз вакцины «Комирнати/Омикрон» (Пфайзер) на безвозмездной основе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В соответствии с инструкцией производителя, вакцина «Комирнати/Омикрон» рекомендована только для ревакцинации лиц в возрасте 12 лет и старше, ранее получивших первичный полный курс вакцинации против КВИ. Данная вакцина не может применяться для полного курса вакцинации.

С целью обеспечения лучшей защиты от циркулирующих и постоянно меняющихся штаммов вируса, производители вакцин ведут постоянный мониторинг за штаммовым составом вируса и принимают меры по обновлению состава вакцин. Вакцина «Комирнати/Омикрон» - это вакцина, состав которой обновлен с учетом появления новых вариантов штамма коронавируса и содержит субварианты Omicron BA.4 и BA.5.

Вакцина «Комирнати/Омикрон» после поступления в страну будет распределена по регионам и доступна для ревакцинации против коронавирусной инфекции.

Как напомнили в Минздраве, в настоящее время на территории Казахстана для получения полного курса вакцинации, а также ревакцинации населения доступны следующие вакцины: «КазВак» (РК), «Синофарм» (Китай), «Комирнати» (Пфайзер, США).

Следует отметить, что Омикрон штамм COVID-19 продолжает оставаться доминирующим вариантом, циркулирующим во всем мире, на долю которого приходится 99,8% исследованных образцов в республике Казахстан. Последнее секвенирование выделенных штаммов показало, что в 99,5% циркулируют варианты ВА.4, ВА.5 и в 0,5% BQ.1 (Цербер).

Единственным эффективным и безопасным способом защиты от коронавируса является вакцинация, а также ревакцинация, которая позволяет сохранить иммунный ответ на продолжительное время.

В этой связи, Министерство здравоохранения РК призывает население страны к ревакцинации против КВИ и внести свой вклад в поддержание коллективного иммунитета и недопущение роста заболеваемости данной инфекцией.

Не откладывайте ревакцинацию, защитите себя и своих близких от коронавирусной инфекции и его осложнений заранее.



