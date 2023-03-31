Свыше 500 штрафов на работодателей за нарушения трудового законодательства Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала 2023 года за нарушения трудового законодательства наложено 548 штрафов на работодателей. Об этом сообщил председатель Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК, главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На особом контроле Министерства находятся вопросы обеспечения государственного контроля за соблюдением трудового законодательства. На 1 марта текущего года государственными инспекторами труда проведено 924 проверок, в ходе которых выявлено 1 005 нарушений, из них в сфере труда - 865, по безопасности и охране труда - 132, занятости населения – 8. Работодателям выдано 527 предписаний и наложено более 348 административных штрафов на сумму 54,5 миллиона тенге. Рассмотрено 4662 обращения граждан», – сказал Толеген Оспанкулов.

По его словам, в настоящее время на предприятиях РК действуют более 18 тысяч производственных советов, где внутренний контроль осуществляют более 24 тысяч технических инспекторов по охране труда. Ими выявлено в 2022 году 139 016 нарушений требований безопасности и охраны труда.

Спикер отметил, что с 1 декабря 2021 года работодатели получили возможность пройти самопроверку по соблюдению требований трудового законодательства через функционал «Онлайн трудовой консультант», размещенной на портале трудовых ресурсов hr.enbek.kz.

Теперь работодатель может обратиться к сервису, который заменит для него настоящего инспектора труда и проведет проверку верности планируемых или совершенных процедур в интерактивном режиме. При выявлении нарушений, работодателю будут предложены конкретные действия, которые следует предпринять в целях их устранения. На сегодня 19 930 работодателей прошли самопроверку.



