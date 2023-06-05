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    Свыше 500 млрд тенге направят на развитие Торгайского региона

    5 Июня 2023, 06:31

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Более сотни мероприятий, направленных на развитие социально-экономического развития города Аркалыка, Амангельдинского и Джангельдинского районов, предусмотрено в рамках проекта комплексного плана, передает корреспондент МИА «Казинформ». Об этом в своем Instagram сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов.

    «По поручению Главы государства разработан масштабный проект комплексного плана социально-экономического развития города Аркалыка, Амангельдинского и Джангельдинского районов, в котором предусмотрена реализация 131 мероприятия на сумму 504,4 млрд тенге. В целом запланированы 33 проекта с созданием около 3,7 тысячи рабочих мест», - сообщил глава региона в своем посте.

    Запланирована к запуску также программа регионального финансирования МСБ города Аркалыка, Амангельдинского и Джангильдинского районов со ставками вознаграждения в размере всего 1 процента годовых. Выдача кредитов будет осуществляться преимущественно в отраслях обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

    «Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры города Аркалыка. В частности, на ремонт дорог и улиц населенных пунктов выделено 4,1 млрд тенге. За счет данных средств можно будет завершить ремонт дороги, которая проходит от города Аркалыка до границы Акмолинской области, автодороги республиканского значения «Жезказган-Петропавловск». С улучшением дорожных условий Аркалык получит возможность привлечь больше транспортного трафика и стать важным узловым хабом экономической сети», - отметил Кумар Аксакалов.

    По информации Аксакалова, из областного бюджета выделены средства на выкуп здания для расширения Аркалыкского пединститута.

    «Это позволит перевести пединститут в статус университета. Данная модернизация позволит открыть дополнительные факультеты по востребованным специальностям для региона и увеличит контингент обучающихся до 5 000 человек, в том числе за счет привлечения иностранных студентов и реализации образовательных программ магистратуры», - подытожил аким.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Регионы Казахстана
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