Свыше 400 тысяч больных диабетом обеспечивают бесплатными лекарствами в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Диабет – серьезная угроза здоровью людей во всем мире, одна из самых быстро увеличивающихся в масштабе проблем здравоохранения в XXI веке. В мире число взрослых, живущих с диабетом, возросло в три раза за последние 20 лет. В мире насчитывается более 400 млн человек с сахарным диабетом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

«В Республике Казахстан отмечается неуклонный ежегодный рост количества больных с сахарным диабетом (общее количество - более 400 тысяч человек, ожидаемое количество к 2030 году – свыше 800 тысяч), что подтверждает общемировую тенденцию увеличения количества пациентов в 2,5 раза за 10 лет (Атлас IDF, 2019).

За последние 10 лет количество пациентов в стране увеличилось в 2 раза. На 1 июля на динамическом наблюдении с сахарным диабетом состоит 439 327 человек, из них с диагнозом СД 1 типа – 26778 человек (21989 взрослых и 4789 детей). С диагнозом СД 2 типа на учете - 412 549 человек (412206 взрослых и 343 ребенка)», - сообщили в Минздраве.

Всемирный день борьбы с диабетом в мире и республике нацелен на повышение осведомленности общества о сахарном диабете, его последствиях и возможностях лечения болезни. Первое в истории применение инсулина у человека произошло 11 января 1922 года. После этого диагноз «сахарный диабет» перестал звучать как смертный приговор.

По информации министерства, перечень бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения включены практически 30 наименований: от бигуанидов до инсулинов последних поколений и их сочетаний с антагонистами ГПП-1.

Также в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи все пациенты с сахарным диабетом 1 и 2 типов обеспечены льготными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе инсулинами, тест-полосками, инсулиновыми помпами.

В Республике Казахстан с 2011 года успешно действует программа бесплатной помповой инсулинотерапии для детей в возрасте 0-18 лет. В программе 1118 детей, регулярно получающих расходные материалы и средства самоконтроля гликемии за счет государственных средств.

«Сегодня сахарный диабет – одно из самых дорогих социально значимых заболеваний в РК. За период март 2021 г.- март 2022 г. затраты на амбулаторное лекарственное обеспечение диспансерных пациентов с диагнозом «сахарный диабет» составили 29,3 млрд тенге, что на 36% выше по сравнению с предыдущим периодом.

Расходы системы здравоохранения на лечение диабета велики. Важно отметить, что если мы не решим проблему диабета в ближайшее время, не будем инвестировать в профилактику этого заболевания, то эти расходы в будущем будут возрастать. Немаловажное значение имеет отношение человека к себе, к образу жизни, питанию, физической культуре (правильная система питания, умеренная физическая активность, контроль веса, определение уровня сахара крови не менее 1 раза в год)», - отметили в Минздраве.



