Свыше 35 тыс. граждан России и Украины получили казахстанские ИИН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За первый квартал 2022 года около тысячи россиян подали заявку на получение вида на жительство в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период с 24 февраля по 17 мая ИИН в РК получили 34960 граждан Российской Федерации. За этот период 606 граждан Украины также получили ИИН в РК», - прокомментировали в пресс-службе Министерства внутренних дел РК в ответ на запрос МИА «Казинформ».

Ранее первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев сообщил о том, что ИИН может получить любой гражданин зарубежного государства для ведения предпринимательской деятельности, финансовых операционных процессов. Как отметил Марат Кожаев, наличие ИИН не говорит о гражданстве или виде на жительство в РК. Это связано с тем, что в РФ заблокирована процессуальная работа многих финансовых учреждений, поэтому они обращаются к нам.