Свыше 34 млрд бюджетных средств не освоили в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Свыше 34 млрд бюджетных средств не освоили в прошлом году в Атырауской области. Об этом на пресс-брифинге сообщил руководитель областного управления финансов Мейиржан Мукасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Расходы областного бюджета по итогам прошлого года выполнены на 95,8%, неосвоенные средства – 29 млрд 482,4 млн тенге. А трансферты и кредиты из республиканского бюджета исполнены на 96,2%, неосвоенные средства – 4 млрд 818 млн тенге. Причиной неосвоенная стали изменения в проектах инженерно-коммуникационной инфраструктуры и отставание от графика работ в связи с удорожанием строительных материалов. Также в прошлом году за счет резерва Правительства РК региону выделен 1 млрд 331,3 млн тенге, которые полностью освоены», – сообщил Мейиржан Мукасов.

Всего в прошлом году в местный бюджет было запланировано направить 670 млрд 965 млн тенге, поступило 694 млрд 218,6 млн тенге. План выполнен на 103,5%. Поступления трансфертов из республиканского бюджета составили 127 млрд 166,2 млн тенге, выполнение – на 100%.

Управление финансов является единым организатором государственных закупок по Атырауской области. За предыдущий год было организовано 386 конкурсов на общую сумму 232,1 млрд тенге. В целом по организованным конкурсам условная экономия составила 6,8 млрд тенге.



