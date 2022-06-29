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    Свыше 30 тыс. пациентов обеспечены лекарствами в рамках ОСМС в Алматы

    29 Июня 2022, 14:28

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы расширился пакет не только медицинских услуг, но и перечень необходимых лекарственных средств по видам заболеваний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня отдельные категории граждан могут получать лекарства в рамках двух пакетов. В пакете гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) сейчас предусмотрена выдача лекарств по 50 нозологиям, в пакете ОСМС взрослым по 50 и детям по 73 видам заболеваний», - сообщил директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по городу Алматы Тлеухан Абилдаев.

    По словам спикера, сегодня жители могут получить бесплатные лекарства по определенным заболеваниям в рамках двойного пакета.

    «По Алматы лекарственными средствами в рамках ГОБМП обеспечено более 131 тыс. пациентов, в рамках пакета ОСМС более 30 тыс. взрослых пациентов, а также 11 тыс. детей», - пояснил Т. Абилдаев.

    При необходимости пациенты могут обратиться в контакт-центр СК-Фармация по вопросам бесплатного лекарственного обеспечения по номеру 1439.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Минздрав РК Страхование Здравоохранение Общество
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