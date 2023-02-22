Свыше 30 свертков с марихуаной изъяли у жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области пресекли факт, связанный с незаконным оборотом наркотиков в Сайрамском районе Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали жителя Сайрамского района по подозрению в хранении наркотических средств. В доме подозреваемого оперативники обнаружили в сундуке более 30 полиэтиленовых свертков с содержимым растительного происхождения, похожим на наркотики. Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу. Согласно заключению наркотическое вещество оказалось марихуаной, общим весом более 1 кг.

Факт зарегистрировали по ст. 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства и цели хранения марихуаны.

Фото: polisia.kz



