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    Свыше 30 свертков с марихуаной изъяли у жителя Туркестанской области

    22 Февраля 2023, 20:17

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области пресекли факт, связанный с незаконным оборотом наркотиков в Сайрамском районе Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали жителя Сайрамского района по подозрению в хранении наркотических средств. В доме подозреваемого оперативники обнаружили в сундуке более 30 полиэтиленовых свертков с содержимым растительного происхождения, похожим на наркотики. Изъятые вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу. Согласно заключению наркотическое вещество оказалось марихуаной, общим весом более 1 кг.

    Факт зарегистрировали по ст. 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства и цели хранения марихуаны.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область МВД РК Борьба с наркотиками
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