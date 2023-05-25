Свыше 3 тысяч астанчан подали заявление на применение процедуры банкротства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заявки на внесудебное банкротство подали более 3000 жителей города Астаны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДГД по городу Астане.

С 3 марта в рамках реализации Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» начался прием заявлений на банкротство физических лиц.

Так, на 23 мая поступило 3 101 заявление. Из них на сегоднярассмотрены 2 823 заявления. В отношении 644 граждан начата процедура внесудебного банкротства, что составляет 21% от поступивших заявлений.

В ДГД напомнили, что для подачи заявления необходиммо соответствовать следующим условиям:

наличие обязательств, (долга) не превышающих 1600-кратного размера месячного расчетного показателя (5,5 млн. тенге);

на дату подачи заявления, в течение 12 последовательных месяцев, у него должно отсутствовать погашение по обязательствам перед кредиторами, коллекторами;

отсутствие на праве собственности имущества, включая имущество, находящееся в общей собственности;

в отношении должника проведены процедуры по урегулированию или взысканию неисполненных обязательств по договору банковского займа и (или) договору о предоставлении микрокредита.



