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    Свыше 250 млн тенге выделят на обработку лесного фонда от вредителей в Кызылординской области

    16 Марта 2023, 13:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Как будет организована работа по обработке государственного лесного фонда от вредителей, сообщил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, отвечая на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году выделение средств из республиканского бюджета в сумме 254,6 млн тенге запланировано на обработку государственного лесного фонда от вредителей в Кызылординской области (на площади 40 тысяч га), так как только в данном регионе площадь, зараженная вредителями, превышает 1 тысячу га», - отметил Роман Скляр.

    Согласно опубликованным данным, по утвержденному перечню особо опасных вредителей и болезней леса, а также Правилам борьбы с ними обработка территории государственного лесного фонда, зараженной вредителями, площадью более 1 тысячи гектаров осуществляется за счет средств республиканского бюджета, менее 1 тысячи гектаров за счет средств местного бюджета или средств, полученных государственными учреждениями в сфере лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий от оказания платных видов деятельности.

    «В то же время, обработка от вредителей и болезней леса на площади 169 тысяч га планируется местными исполнительными органами за счет средств местных бюджетов», - уточнил Роман Скляр.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Кызылординская область Экология Сенат
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