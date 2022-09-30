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    Свыше 240 тысяч пассажиров добрались до Алаколя на поезде в этом году

    30 Сентября 2022, 20:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Состоялось совещание по обсуждению итогов обеспечения перевозки пассажиров в летний период, в том числе на озеро Алаколь, с представителями НПП «Атамекен», АО «НК «Қазақстан Темір Жолы», АО «Пассажирские перевозки» и рабочей группы из представителей туристских фирм и отраслевых ассоциаций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацпалаты.

    Об итогах работы по улучшению транспортной доступности Алаколя сообщил заместитель председателя правления АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» Канат Альмагамбетов. По его информации в пляжном сезоне текущего года сохранены 11 маршрутов по направлению Алаколь, из них 2 маршрута вагонами «Тальго».

    «Как показала практика, востребованность вагонов «Тальго» среди пассажиров доходила до 90-95%. Поэтому на следующий год мы планируем совместно с государственными органами организовать запуск вагонов «Тальго» по маршруту «Астана-Достык»», - сообщил Канат Альмагамбетов.

    Общий объем перевозок в направлении побережья озера Алаколь в 2022 году составил 243 тыс. человек (в 2021 г. – 182 тыс. человек). Объем пассажиропотока был увеличен на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Большой поток наблюдается из южного региона страны – было перевезено 118,7 тыс. человек, что на 13% или на 13,7 тыс. пассажиров выше показателей прошлого года. Из северного региона в направлении озера Алаколь и обратно перевезено 72,1 тыс. пассажиров, что выше на 84,9% или на 33,1 тыс. человек, из ВКО перевезено 52,3 тыс. казахстанцев, что выше на 37,6% в сравнении с 2021 годом.

    Представители туристских фирм озвучили ряд предложений по улучшению сервиса к летнему сезону 2023 года. По их словам, по прежнему актуальной на повестке дня остается проблема с нехваткой билетов на ж/д рейсы. Предприниматели заявляют, что это не дает возможность отдыхающим заблаговременно запланировать отпуск, в этой связи наблюдается низкая загруженность баз отдыха в летний период. Поэтому поступили предложения рассмотреть вопросы принятия групповых заявок по раннему бронированию с января 2023 года, улучшения состава и состояния вагонов, покупки билетов в свободном доступе, а также о рассмотрении возможности запуска дополнительных направлений до станции Достык из приграничных регионов.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Туризм Транспорт Общество Путешествия
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