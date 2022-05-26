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    Свыше 21 тыс. фактов интернет-мошенничества зарегистрировано в РК

    26 Мая 2022, 12:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Если в 2017 году было зарегистрировано 2 тыс. фактов интернет-мошенничества, то по итогам прошлого года зафиксировано уже свыше 21 тыс. таких фактов. Об этом сообщил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Серик Шалхаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Развитие цифровых технологий повлекло рост хищений, совершаемых с их использованием. В последнее время широкий общественный резонанс вызывают интернет-мошенничества. Если в 2017 году было зарегистрировано 2 тыс. фактов интернет-мошенничества, то по итогам прошлого года зафиксировано уже свыше 21 тыс. таких фактов», - сказал на онлайн брифинге замглавы департамента криминальной полиции МВД РК.

    Спикер перечислил наиболее распространенные способы интернет-мошенничества.

    «2,5 тыс. фактов зарегистрированы по онлайн-торговле, когда мошенники получают предоплату за товар или услугу. 1,8 тыс. фактов - по хищению денежных средств с банковских счетов после получения персональных данных граждан. Путем оформления онлайн-займов совершено более одной тыс. преступлений. Зарегистрировано почти 400 мошенничеств под предлогом выгодного вложения денег в различные проекты, инвестиции, ставки», - пояснил Серик Шалхаров.

    По инициативе ведомства, с прошлого года ужесточены процедуры оформления онлайн-кредитов посредством биометрии и электронно-цифровой подписи.

    В территориальных департаментах полиции созданы специализированные следственно-оперативные группы. Данными группами проводится анализ по способам совершения таких преступлений, а также используются различные методы выявления и тактики раскрытия.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Интернет МВД РК Цифровой Казахстан Общество Мошенничество
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