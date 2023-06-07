Свыше 2000 молодых людей будут трудоустроены по проекту «Жасыл ел» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы растет количество активистов в «зеленых» трудовых отрядах мегаполиса. В прошлом году временной сезонной работой были обеспечены 1900 молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет, передает МИА «Казинформ».

Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций города Алматы сообщили руководитель проекта «Жасыл ел» Зухра Иманбаева и экопатруль проекта «Жасыл ел» Муратхан Тауасар.

«Жасыл ел» - это проект, направленный на сезонное трудоустройство школьной, студенческой и безработной молодежи, создание лесных массивов по всей стране, тем самым, улучшение экологической ситуации в Казахстане. Проект осуществляется при поддержке Управления молодежной политики города Алматы.

«Глобальная экологическая ситуация в мире усложняется, вопрос охраны окружающей среды остается актуальным. В ноябре прошлого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время встречи с алматинцами сказал: «Окружающая среда напрямую влияет на здоровье и продолжительность жизни горожан. Поэтому вопросы экологии всегда в центре моего внимания». Также, утверждена «Программа развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года». Одним из основных его показателей является трудоустройство не менее 10 000 молодых людей ежегодно», - сказала Зухра Иманбаева.

Как отмечают спикеры, «жасыл елевцы», помимо озеленения города, активно участвуют в экологических семинарах и тренингах, городских и республиканских субботниках и эко акциях в детских домах, домах престарелых, доме ветеранов.

«Проект дает много преимуществ для участников. Молодежь знакомится друг с другом, вносят вклад в процветание нашего города», - отметил Муратхан Тауасар.

Также в отряде формируются эко патрули, которые проводят рейды по территории города и выявляют факты экологических нарушений.