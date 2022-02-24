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    Свыше 200 тысяч человек прошли ревакцинацию от КВИ в Алматинской области

    24 Февраля 2022, 13:34

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Более 200 тысяч жителей Алматинской области прошли курс ревакцинации от коронавирусной инфекции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, по области полный курс ревакцинации прошли 210 943 человек. Из них 202 313 человек получили вакцины «QazCovid-in» и «Sinopharm VeroCell», 8630 человек получили Comirnaty (Pfizer).

    В регионе также продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Для жителей регионов функционируют 318 медицинских, 76 мобильных и 17 передвижных пунктов вакцинации.

    «На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 996 182 человек, что составляет 83% от соответствующего контингента, второй компонент получили 896 012 граждан, или 74,7% от подлежащего иммунизации взрослого населения», - уточнили в ведомстве.

    Жители Аксуского, Балхашского, Карасайского района и городов Капчагай, Текели вакцинировались от коронавируса на 100%.

    102 355 человек получили вакцину Comirnaty (Pfizer), из них 84 225 - подростков, 3918 - беременных и 14 212 - женщин в период лактации.

    Напомним, свыше 2 тысяч человек нарушили карантин в Алматинской области за 2021 год.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматинская область Минздрав РК Здравоохранение Регионы Казахстана Коронавирус в РК Вакцинация QazCovid-in QazVaс Vero Cell
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