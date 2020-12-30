Свыше 200 автолюбителей Алматы объединились в поддержку «Nur Otan»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первый автомитинг «BIZ BIRGEMIZ» собрал любителей активного отдыха, здорового образа жизни и неравнодушных алматинцев, чтобы вместе, сообща поддержать партию «Nur Otan» на предстоящих выборах, передает МИА «Казинформ».

Несмотря на то, что пандемия внесла существенные изменения в общественно-политическую жизнь страны и социально-экономические процессы, патриотически настроенная молодёжь и известные личности мегаполиса заметно оживили сквер имени Чокана Валиханова. В числе сторонников партии - известный композитор, народный артист Республики Казахстан Ескендир Хасангалиев, Олимпийский чемпион 2000 года, боксёр Ермахан Ибраимов, казахстанская шахматистка, международный мастер спорта и гроссмейстер среди женщин Жансая Абдумалик и многие другие.

По словам первого заместителя председателя Алматинского городского филиала партии «Nur Otan» Станислава Канкурова:

«По итогам социальных опросов наша партия выходит на финишную прямую с очень большим отрывом. Потому что у нас четкие и понятные каждому человеку программы, никакого популизма, все подкреплено ресурсами, лучшие кандидаты прошедшие праймериз, а главное «Nur Otan» во все времена вместе с людьми, не только во время выборов», - подчеркнул С. Канкуров.

В планах у нуротановцев Алматы - снижение выбросов вредных веществ в 3 раза и газификация ТЭЦ-2. Строительство 350 км автодорог, 4-х транспортных развязок и 7,5 млн квадратных метров жилья. Создание более 240 тыс. новых рабочих мест, строительство 19 лечебно-оздоровительных учреждений, 7 новых школ и 330 детских садов. Об этом рассказали присутствовавшие на акции «BIZ BIRGEMIZ» кандидаты в депутаты по г. Алматы: директор института литературы и искусства им. М. Ауэзова Кенжехан Матыжанов, параолимпиец, экс-капитан молодежной сборной Казахстана по волейболу Серик Есматов, лидеры молодежных организаций Мади Ахметов и Айсулу Ерниязова, общественник Константин Авершин, предприниматель Нурымбек Тау, отличник образования Жулдыз Сулейменова и другие. Ознакомиться с полной версией предвыборной программы партии можно на сайте nurotan2021.kz

Напомним, с начала агитпериода в Алматы кандидатами в депутаты от партии «Nur Otan» проведено более 10 тысяч встреч, в том числе акции «От двери к двери». Собраны более 1000 наказов.

Также с 11 декабря в мегаполисе при городском и районных предвыборных штабах партии «Nur Otan» открылись общественные приемные. Кандидатами, вошедшими в партийные списки «Nur Otan», а также доверенными лицами партии приемы граждан проводятся в онлайн-формате. Для записи необходимо обращаться по телефонам: 8 (727) 279 78 00, 8 777 640 78 52, 8 747 106 79 68

Голосуйте за партию «Nur Otan»!

Оплачено из средств Избирательного фонда г.Алматы партии «Nur Otan»

Фото: Павел Михеев

