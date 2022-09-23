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    Свыше 2,5 тысяч студентов перевелись в казахстанские вузы из России и Украины

    23 Сентября 2022, 14:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С мая текущего года из России и Украины в казахстанские вузы перевелись свыше 2,5 тысячи студентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С мая в казахстанские вузы перевелись 2 тысячи 500 студентов из России и 34 студента из Украины», - сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций.

    Он отметил, что в Казахстане можно получить образование в филиалах сильнейших российских инженерных вузов. В этом году в Атырау открылся филиал РГУ нефти и газа имени И. Губкина, на базе КазНУ имени Аль-Фараби – Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

    Ранее сообщалось, что на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Казахстан иностранных граждан. Ситуация находится на особом контроле Комитета национальной безопасности РК.


    Автор:

    Анеля Касымова

    Образование Вузы Россия Украина Минпросвещения РК Саясат Нурбек
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